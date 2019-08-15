Из-за жары были зафиксированы новые падения камней со свода Собора Парижской Богоматери в Париже. Об этом сообщает RFI.

"Французское министерство культуры сообщило изданию Médiapart, что во время периодов особо высоких температур с каменных сводов собора Парижской Богоматери падали камни, и что работы по укреплению здания являлись срочными мерами, проводившимися под угрозой его обрушения", - говорится в сообщении.

О том, что потолок одного из символов Парижа может обвалиться, с приходом каждой новой волны сильной жары предупреждает главный архитектор исторических памятников Франции Филипп Вильнев. По его словам, после тушения апрельского пожара многие элементы еще достаточно влажные - деревянные конструкции и даже камень впитали много воды. При жаре они могут высохнуть в неестественно короткие сроки и растрескаться. Поэтому, по убеждению Вилнева, возникает угроза для конструкции здания.

Французское ведомство ответило на статью, опубликованную изданием, где говорилось о недостаточном соблюдении норм охраны труда при реставрации собора. Во время пожара расплавились и затем осели в виде пыли на поверхности сотни тонн свинца, из которого были сделаны шпиль и кровля собора.

Министерство подчеркнуло необходимость срочно возобновить реставрационные работы. Они были временно остановлены во вторник, 13 августа, чтобы позволить провести операцию по очистке строительной площадки от свинцовой пыли. Работы по укреплению здания должны возобновиться после 23 августа и продлятся по крайней мере до начала 2020 года. По их окончании реставраторы смогут начать восстанавливать собор.

В конце апреля префектура полиции Парижа сообщила о загрязнении свинцом территории, расположенной близ собора. В крови одного из детей, проживающих рядом с Нотр-Дамом, был зафиксирован повышенный уровень содержания этого вещества. Загрязнение свинцом произошло во время пожара, поскольку в несущей конструкции собора и его шпиле содержалось это вещество.

Как сообщала "Страна", вечером 15 апреля во Франции загорелся знаменитый Собор Парижской Богоматери, у него обвалилась крыша. Пожарным удалось потушить огонь только 16 апреля, Нотр-Дам де Пари был уничтожен полностью.

Напомним, что работы по реставрации сгоревшего Нотр-Дам продолжили с этой недели.

Также читайте о том, что во Франции приняли специальный закон о реставрации сгоревшего Нотр-Дама.