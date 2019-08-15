Недавно назначенный посол Франции в Украине Этьен де Понсен сообщил, что вскоре собирается прибыть в Киев. Об этом он написал в Twitter.

"Горд и счастлив моим назначением на должность посла Франции в Украине. Отъезд в Киев приближается", - написал он на украинском, французском и английском языках.

Фото: twitter.com

Этьен де Понсен назначен послом Франции в Украине указом президента Эммануэля Макрона от 24 июля. К этому времени он несколько лет работал инспектором МИД Франции, а перед этим работал в Европейской службе внешних действий, был послом Франции в Кении и Болгарии.

Бывший посол Франции в Украине Изабель Дюмон, назначенная на эту должность почти 4 года назад, 27 июля в своем Twitter попрощалась с украинцами. До этого она заявляла, что Украина должна продолжить работу в ПАСЕ после возвращения России.

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