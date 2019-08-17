17 августа отмечают Всемирный день бездомных животных, в народе - Авдотью Огуречницу, а в Украине вспоминают Кузьму Скрябина, которому сегодня исполнился бы 51 год.

Народные и церковные праздники

У православных четвертый день Успенского поста. Сегодня разрешается есть горячую пищу с маслом, тушенные овощи и грибы, постный суп и немного вина.

17 августа на народном календаре - Авдотья Огуречница. В этот период обычно завершают сбор урожая огурцов, чеснока и лука, начинают заготавливать на зиму консервацию. В народе говорили: "Пришла Авдотья – пора огурцы убирать". Также на этот период приходится разгар заготовки малины на зиму. Считалось, что авдотья Огуречница приносила дожди. А по погоде угадывали, каким будет весь ноябрь.

Международные праздники

В мире каждый год в третью субботу августа отмечают День бездомных животных. В этом году праздник выпадает на 17 августа. Праздник учредило Международное общество прав животных в 1992 году. Волонтеры традиционно устраивают благотворительные мероприятия с надеждой найти хозяина для бездомного собаки или кошки.

События и даты

17 августа Андрею Кузьменко (Скрябину) исполнился бы 51 год. Украинский певец, актер, телеведущий и писатель родился в 1968 году. Его жизнь оборвалась в результате ДТП под Кривым Рогом 2 февраля 2015 года.

В 1771 году ученый из Англии Джозеф Пристли открыл процесс фотосинтеза. Он обнаружил, что растения могут производить кислород из углекислого газа и воды посредством света.

В 1896 году в Лондоне произошло первое смертельное ДТП, жертвой которого стала 44-летняя мать двоих детей Бриджит Дрисколл.

В 1903 году магнат еврейского происхождения Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию. Награда стала одной из самых престижных в США в области журналистики и литературы.

Во Львове в 1914 году создали военный легион добровольцев "Украинские сечевые стрельцы", который принял присягу на верность Венгрии.

В 1918 году гетман Петр Скоропадский установил 8-часовой рабочий день для украинцев, подписав Закон "Об изменениях и дополнениях в законе о 8-часовой рабочий день от 25 января 1918". До этого рабочий день длился 12 часов.

В 1948 году Мать Тереза отправилась в трущобы Калькутты, чтобы служить самым бедным.

17 августа 1957 года над Киевом столкнулись два самолета Ил-14, погибли 15 человек.

Свой 67-й день рождения отмечает бразильский автогонщик Нельсон Пике. Он является трехкратным чемпионом "Формулы-1". Сегодня также день рождения у Роберта де Ниро. Известному американскому актеру, режиссеру и продюсеру исполняется 76 лет. Он является обладателем премий "Оскар" и "Золотой глобус". А известные фильмы с его участием - "Крестный отец 2", "Мой парень - псих", "Стажер".

Именины

Сегодня День ангела у Алексея, Андрея, Антона, Дарьи, Дениса, Дмитрия, Ивана, Ирины, Константина, Михаила, Семена.