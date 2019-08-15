Поздно вечером 14 августа был задержан замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Его и его помощника задержали, когда они вышли в магазин за арбузом, а в доме Грымчака провели обыск. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупных размерах. Корреспондент "Страны" присутствовал на месте событий.

Мы собрали всю информацию о деле Грымчака: что произошло вчера, в чем его подозревают, как разворачиваются события сегодня и что пишут в соцсетях. Материал обновляется.

Что происходит 15 августа

Адвокат Юрия Грымчака Феликс Кашарский сообщил, что обыск завершен и сейчас замминистра находится "на Борисоглебской" - в управлении специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины на улице Борисоглебской в Киеве.

Супруга Юрия Грымчака Юлия обнародовала решение суда Чернигова, на основании которого проводились обыски. Судя по нему производство было зарегистрировано еще в 2014 году.

Что произошло 14 августа

"Грымчака и его помощника задержали в 21:40 в магазине "Фуршет" около его дома. У него в руках была сумка. Он зашел в магазин, но скупиться не успел", - сообщил корреспондент "Страны" с места событий. Жена замминистра подтвердила, что он вышел купить арбуз.

Задержанный помощник Грымчака - родной брат его жены. Они вместе сидели за одной партой, он же и познакомил Грымчака с будущей женой.

В квартире Грымчака провели обыск. Она находится на первом этаже с бронированной дверью. Обыск и задержании проводили НАБУ и СБУ.

Самого Грымчака увезли на допрос в одно из управлений ГПУ. Появилась информация, что замминистра и его помощника задержали на взятке размером 480 тысяч долларов. А в министерстве в его кабинете нашли все доказательства преступления.

СБУ и НАБУ практически синхронно опубликовали сообщения, что задержали чиновника "на горячем" во время получения взятки.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК. Задержанные требовали взятку на сумму 1,1 млн. долларов США от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченным на выполнение функций государства.

При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США они были задержаны "на горячем". Следственные действия происходили при процессуальном руководстве прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях специальной категории ГПУ. Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ", - рассказали в СБУ

В НАБУ обнародовали практически такое же сообщение, показав фото с обнаруженными деньгами.

"Теоретически, дело могли вести пять лет с 2014 года и только сейчас задержать Юрия "на горячем", как пишет СБУ. Но мы не должны забывать о тех процессуальных нарушениях, которые были допущены", - прокомментировал задержание адвокат Феликс Кашарский

А Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства.

Кроме того, там отметили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании министерства нет должности "помощник заместителя министра". "Упомянутое в СМИ лицо не является работником МинВОТа", - подытожили в МинВОТ. Об этом говорится в сообщении, на официальной странице МинВОТ в Твиттере.

Что пишут в соцсетях



В соцсетях появилось множество комментариев по поводу задержания чиновника.

Генпрокурор подтвердил задержание Грымчака. "Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл моего бывшего помощника и депутата Ю. Грымчака. Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ - закон один для всех", - написал Юрий Луценко.

Депутат Оппозиционной Платформы Олег Волошин вспомнил, как Грымчак на эфирах о недостатке патриотизма "кричал":

"Сколько раз в эфирах разных каналов Грымчак грозился мне и моим единомышленникам всеми возможными карами за якобы недостаточно патриотическую позицию. И вот теперь сам оказался перед угрозой сесть за банальную взятку. Просто квинтэссенция всей их ура-патриотической деятельности. Как говорил сто лет назад Чекаленко, "легко любить Украину до глубины души - тяжело до глубины собственного кармана", - комментирует Волошин.

"Интересно не так, про что взятка Грымчаку. Как реакция его друга Луценко, с которым оба побратыма более десяти лет вместе бабки делили. Генпрокурор уже заявил, что ему за Грымчака стыдно. Сказал, налил себе чарку, выпил, рукавом занюхал, погоны поправил, и пошёл к жене пятого тысячелетия. Как заправской погонный. Такова цена индульгенции.

Ли Куан Юра", - написала в Facebook заместитель главного редактора Светлана Крюкова.

"Вообще, конечно, заниматься в правительстве вопросами Донбасса - это каждый день сталкиваться с проблемами нищеты, разрушений, недостатка медицинской помощи и образования, жизни впроголодь, без транспорта и в километровых очередях за скромной пенсией.

Но ты патриот и герой революции, стоял за достоинство и честных чиновников, морализаторствовал на сценах и постаментах, боролся с российской агрессией и оккупацией, а потом просто и буднично взял взятку в миллион долларов.

Лучше бы ты был налоговым инспектором или министром инфраструктуры, а не чмом, которое отвечало за разрушенный Донбасс и каждый день натыкалось на слёзы людей с копейками в руке, а потом решило на прощанье украсть на всю оставшуюся жизнь.

И это не проблема задержанного Грымчака, это - весь ваш так называемый Майдан со всеми его лозунгами и достижениями.

Вы настоящая организованная банда, преступное кубло, воровская малина. Вас нужно расследовать до десятого колена, вывернуть наизнанку, выпотрошить все обстоятельства вашего прихода к власти и отнять всё, что у вас есть", - написал юрист Андрей Портнов.

Журналист Юрий Бутусов описал подробности дела. По его данным, замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак задержан при получении взятки в 480 тысяч долларов, при этом это был первый взнос, всего Грымчак потребовал за свои услуги от одного из застройщиков 1,1 миллиона долларов.

"Один из самых поразительных моментов - генеральный прокурор Юрий Луценко, у которого Грымчак работал помощником в свое время, оказывается, санкционировал арест. И сам сразу после задержания заявил в фейсбуке, что основания для задержания и предъявления подозрения есть: "Стыдно за моего бывшего помощника!" - заявил генпрокурор, так что никаких заявлений в заказном политическом характере дела не будет. Молниеносная скорость - которая говорит о какой-то убедительной доказательной базе. Генеральная прокуратура, которая приняла участие в задержании, к слову, информацию не "слила", - пишет журналист.

"Согласно материалам дела, сообщают источники Цензор.Нет, Грымчак использовал свои связи с руководством другого министерства - Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры. Данное управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически-ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет - стройка незаконна. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Грымчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса", утверждает журналист.

Операцию по Грымчаку проводила СБУ, затем подключили НАБУ, а также управления спецрасследований Генеральной прокуратуры. Так что задерживало сразу три структуры.

Почему дело резонансное и знаковое?

"Во-первых, несмотря на многочисленные сообщения о коррупции в Минкульте, ни один посредник и чиновник за все последние годы задержан не был. Ведь СБУ всегда была в доле в этих схемах - о чем в декабре 2018-го даже заявил один из крупных застройщиков Артур Мхитарян. А тут кое-что все-таки поменялось - всего через два месяца после назначения Баканова и замены ряда высших руководителей СБУ - и вот появился резонансный и весомый результат", пишет Бутусов.

"Во-вторых, Юрий Грымчак является очень известным политическим деятелем, он был одним из популярных спикеров на телеканалах, которые активно поддерживали экс-президента Петра Порошенко. Регулярно критиковал действия Владимира Зеленского. Это не последнее подозрение, которое будет предъявлено по этому делу", утверждает журналист.