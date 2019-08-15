Соломенский районный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений генеральным прокурором Юрием Луценко. Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

В судебном заседании было установлено, что 13 октября 2018 года заявитель обратился с обращением к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о совершении Луценко уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью).

1 февраля 2019 года указанное обращение поступило в НАБУ из Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, однако бюро отказалось открывать уголовное производство. 5 августа текущего года суд удовлетворил жалобу заявителя на бездеятельность НАБУ и обязал бюро открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением Луценко.

Отметим, что суд не первый раз обязывает НАБУ открыть дело против Луценко. Так, в январе этого года по решению Соломенского райсуда Киева НАБУ было обязано открыть уголовное производство по факту получения генеральным прокурором Юрием Луценко (в сговоре со своим первым заместителем Дмитрием Сторожуком) неправомерной выгоды.

Как установил суд, на личном приеме у председателя СБУ Василия Грицака гражданин Украины подал заявление о совершении коррупционного правонарушения Луценко в сговоре со своим первым заместителем, предусмотренного статьями ст. 27,28, ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч.1 ст.396 (сокрытие преступления), ч.2 ст.366 (служебный подлог), ч.2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

А в декабре 2018 года суд обязал НАБУ начать расследование против Луценко и военпрокурора Матиоса по жалобе нардепа Куприя. По информации Куприя, генеральный прокурор Луценко совершил правонарушение, предусмотренное статьями 364 и 367 Уголовного кодекса.

Напомним, что по данным НАБУ, Луценко перед отпуском незаконно сменил подследственность дела о хищении миллионов Ощадбанка.