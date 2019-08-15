Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель публично обвинила Кремль в том, что тот доказательно нарушил условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и таким образом дал повод США для расторжения соглашения.

Об этом канцлер заявила 14 августа в Берлине, на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой. С разрушением ДРСМД  "была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире", - приводит слова Меркель ее пресс-служба, как передает DW.

В этой связи, отметила федеральный канцлер, Германия вместе с партнерами в ближайшие годы приложит усилия к новому ограничению вооружений. При этом, подчеркнула Меркель, НАТО найдет общий ответ на сложившуюся ситуацию, о чем неоднократно говорил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. "Германия - часть НАТО, и  будет вести себя как партнер по НАТО", - заявила Ангела Меркель.

Отвечая на вопрос, может ли Германия усилить свое военное присутствие в Литве с помощью средств ПВО, Меркель напомнила, что эта задача, как в Литве, так и в Эстонии, решается в рамках программы НАТО по мониторингу воздушного пространства стран Балтии, и Германия всегда брала на себя ответственность в подобных делах. При этом федеральный канцлер ушла от ответа на вопрос о том, готовы ли немцы, в случае конфликта, решительно защищать свободу Литвы.

Ранее "Страна" сообщала, что глава НАТО Столтенберг пообещал несимметричный ответ альянса России, если ДРСМД перестанет работать.

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