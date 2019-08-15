Появилось видео, как в районе подмосковного аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку на кукурузное поле самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", направлявшийся в Симферополь. Видео самолета в поле выложили в Twitter пользователи.

На видео показаны люди, которые уже выбрались из самолета и идут по кукурузному полю. "Это второе рождение!", - говорит пассажирка на одном из видео. "Живы - и то хорошо!", - отмечает молодой человек на другом видео.

Видео: twitter.com

Лайнер сел на поле возле деревни Рыбаки, приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа.

При наборе высоты, по информации Росавиации, самолет столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя отключились, один из них загорелся. Лайнер приземлился с убранными шасси, на "брюхо". В Росавиации позднее заявили, что пожара на борту не было. "Пожара на борту самолёта не было. Экипаж слаженно организовал и осуществил эвакуацию пассажиров по аварийным надувным трапам", - добавили там.

По данным МЧС, пострадали десять человек, среди них - трое детей. У всех пострадавших ссадины и ушибы, их госпитализировали в Раменскую центральную больницу.

Ранее "Страна" сообщала, что под Москвой Airbas с 227 пассажирами совершил аварийную посадку.

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