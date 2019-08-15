В Офисе президента Украины затрудняются назвать результаты работы Национального инвестиционного совета с 24 июня 2019 года, когда его секретарем был назначен известный волонтер Давид Арахамия. Об этом говорится в ответе ОПУ на информационный запрос Украинских новостей.

В запросе журналисты поинтересовались, сколько заседаний Национального инвестсовета было проведено за этот период, какие другие мероприятия проводились и какие документы были подготовлены или утверждены, а также сколько проектов было рассмотрено, и какой объем инвестиций был привлечен при содействии совета.

"В период с 24 июня по 7 августа заседания Национального инвестиционного совета не проводились", - говорится в ответе ОПУ.

После своего назначения секретарем Национального инвестиционного совета Арахамия заявил, что Украина может минимум втрое увеличить нынешний объем инвестиций в страну. "Получил задание от президента сделать этот процесс как можно быстрее", - заявил тогда Арахамия.

Давид Арахамия является соучредителем международной IT-компании Template Monster и основателем волонтёрской организации "Народный проект". С 2014 года работал уполномоченным министра обороны по вопросам закупок, советником министра обороны и председателем Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины, куратором "волонтерского десанта" - группы волонтеров, которые начали работать в Минобороны.

На последних парламентских выборах шел под №4 партии "Слуга народа" и получил мандат народного депутата. Называется одним из наиболее вероятных кандидатов на главу президентской фракции в парламенте.

Также мы писали о том, что Арахамия предложил систему киберслежки за депутатами Рады.

Что касается самого Нацинвестсовета, то 9 августа Зеленский ввел в него представителей США и Японии, а также двух заместителей Богдана.