Сотрудники или же подрядчики корпорации Microsoft могли негласно прослушивать аудиозаписи, в том числе личного характера, сделанные через сервисы Cortana и Skype Translator. Об этом сообщил в среду интернет-портал Vice.

Факт доступа к файлам и произведенные в связи с этим изменения в политике конфиденциальности признал в письме, направленном журналистам интернет-издания по электронной почте, представитель Microsoft.

"В связи с недавно поднимавшимися вопросами мы пришли к выводу, что можем гораздо успешнее справляться с работой, если будем конкретно указывать на то, что люди могут время от времени иметь доступ к аудиозаписям", - привел портал ответ неназванного по имени представителя корпорации.

Он отметил, что соответствующие изменения уже внесены в политику конфиденциальности корпорации. "Мы уточнили нашу политику в области конфиденциальности и внесли изменения в наиболее часто задаваемые ответы на вопросы по поводу наших продуктов с тем, чтобы внести большую ясность, и мы будем продолжать изучать возможные дальнейшие шаги, которые могут потребоваться для этого", - добавил он.

Как отметил в связи с этим портал Vice, ранее в политике конфиденциальности Microsoft не было четкого указания на то, что сотрудники корпорации могут иметь доступ к записям разговоров пользователей. Теперь же в политике конфиденциальности появилось указание на то, что "обработка личных данных включает как автоматические методы, так и происходит вручную (с использованием сотрудников)".

До этого, напомнил Vice, корпорации Apple, Google, а совсем недавно Facebook приостановили допуск своих сотрудников к таким аудиоматериалам.

Cortana - виртуальный голосовой помощник с элементами искусственного интеллекта для Windows 10, Android и iOS, впервые продемонстрированный в 2014 году, а программа Skype Translator, способная практически мгновенно осуществлять перевод, появилась в октябре 2015 года.

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