Знаменитый актер боевиков Дэнни Трехо, который запоминается своим харизматичным внешним видом, станет специальным гостем Comic Con Украина-2019. Об этом организаторы фестиваля сообщили в Facebook.

На фестивале актер будет 21 и 22 сентября. Он выступит со сцены мероприятия, ответит на вопросы фанатов, а также проведет фото- и автограф-сессии.

Добавим, что Дэнни Трехо стал знаменитым после съемок в таких фильмах как "От заката до рассвета", "Дети шпионов" и "Мачете". Кроме того, актер играл в сериалах "Во все тяжкие", "Сыны анархии" и "Кости".

Фото: facebook.com

Напомним, что Денни Трэхо спас ребенка в США.

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