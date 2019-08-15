Вчера был задержан за получение взятки замминистра по делам оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Ему инкриминируют преступление, далекое от занимаемой должности - посредничество в "решении вопроса" между застройщиком и Министерством культуры. Речь о сумме в 1,1 миллион долларов - за разрешение строить объект.

И тем не менее - задержан один из знаковых чиновников эпохи Порошенко, активно "топивший" за проводившийся в последние годы курс.

"Страна" вспоминает, чем известен Юрий Грымчак.

Человек Луценко

Грымчак начинал политическую карьеру в Донецке.

Причем, по свидетельству людей, которые его близко знали с конца 80-х годов был яростным противником отделения Украины и Донбасса от СССР и России.

Вот что говорил о нем донецкий политолог Владимир Корнилов в интервью Украина.ру.

"Гримчак (он тогда еще был Гримчаком, это потом стал Грымчаком) был в конце 80-х годов одним из самых активных комсомольцев и партийцев в Донецке. Он со мной входил в депутатскую фракцию “Союз” (боровшуюся за сохранение СССР), вместе с моим братом, Дмитрием Корниловым, возглавил Интердвижение Донбасса.

24 августа, когда Украина объявила независимость, он на моих глазах поймал Петра Симоненко, тогда секретаря Донецкого обкома партии, который при независимости станет руководителем украинских коммунистов, в коридоре Донецкого обкома партии, впечатал того в стенку и потребовал сопротивления “до последней капли крови”. Требовал возведения баррикад на улицах с тем, чтобы не допустить откола Донбасса от России. То есть такого борца “за сохранение Союза” еще поискать надо было.

Затем этот пламенный коммунист примкнул к Соцпартии, стал правой рукой нынешнего Генпрокурора Украины Юрия Луценко, посланного Морозом в Донецк переманивать своей левацкой риторикой донецкий электорат коммунистов. Они в те времена с Гримчаком такими антибандеровцами были, такие интервью грозные против националистов раздавали, что Симоненко на их фоне был просто-таки Бандерой!

Ну, ничего, стоило Соцпартии примкнуть к “оранжевым” — быстренько перекрасились, нацепили на себя вышиванки и стали украинскими националистами. А затем Гримчак метал дымовые шашки в Раде, борясь с продлением договора о пребывании Черноморского флота РФ в Севастополе, который ратифицировала Рада при Януковиче в 2010 году.

Им не привыкать перекрашиваться. Смею вас заверить, если завтра модно будет быть “пророссийским”, эти люди тут же нацепят георгиевские ленточки и еще нас с вами обвинять в недостаточной “пророссийскости”. В этом их суть”.

Впрочем, судя по последним уголовным новостям из жизни Грымчака он вряд ли успеет надеть георгиевскую ленточку (хотя, конечно, в нашей стране ничего исключать нельзя).

Но вернмся к его биографии.

Грымчак действительно с 2004 года вместе с Юрием Луценко примкнул к "оранжевому" политическому лагерю и с тех пор там и находился в разных ипостасях (чиновником Дорецкой обладминистрации при Ющенко, нардепом от "Нашей Украины", а затем от БПП, наконец, замминистра в правительстве Гройсмана).

В целом - Луценко был его патроном, который двигал своего соратника по разным должностям.

Одно время близкие к Порошенко СМИ даже сообщали, что Грымчака назначат губернатором Донецкой области вместо Жебривского. Однако в итоге он пролетел мимо этой должности.

Несмотря на давние отношения и близость к Луценко, тот сразу после задержания обрушился на своего соратника. Решив, по всей видимости, его слить.

При этом, по некоторым данным, дело инициировано прокурорским врагом Луценко - Горбатюком. И, судя по всему, является его местью самому генпрокурору.

Но последний, как видим, предпочел отойти в сторону.

Скандалы с участием Грымчака

В 2010 году Грымчак обвинил журналиста и советника министра внутренних дел Константина Стогния в избиении. Оно якобы произошло после ток-шоу "Шустер live", во время которого мужчины поговорили на повышенных тонах.

"В возбужденном состоянии Стогний с кулаками набросился на Грымчака. Депутат защищаясь был вынужден оттолкнуть Стогния от себя. Советник министра упал на машину постороннего лица, стоявшую рядом", – рассказали тогда в "Народной самообороне".

По другой версии события развивались несколько иначе.

Как утверждали журналисты-очевидцы, выйдя после эфира, экс-министр МВД Юрий Луценко и Стогний обменялись неприятными репликами вроде "какой ты ху** министр" и "а ты хе** милиционер". После этого в спор, используя матерные слова, вмешался Грымчак. В результате завязалась кулачная потасовка, после которой Стогний оказался на капоте "Альфа-Ромео", принадлежащего одному из сотрудников студии. На машине осталась большая вмятина.

В том же году против Грымчака было открыто уголовное дело - за то, что он вместе с нардепом Парубием мешал работать спикеру Рады Владимиру Литвину.

Тогда, 27 апреля, парламент продлил срок нахождения Черноморского флота в Крыму. Депутаты "Нашей Украины - Народной самообороны" устроили по этому поводу потасовку. Андрей Парубий бросил дымовую шашку, а Юрий Грымчак кинул в спикера яйцом.

В итоге Рада не стала снимать с дебоширов неприкосновенность.

Позиция по Донбассу и Крыму

На посту замминистра по делам Донбасса и Крыма фигурант уголовного дела в целом поддерживал риторику власти Порошенко.

Так, еще в 2018 году он заявлял, что Россия оставляет Донбасс и выводит оттуда своих людей, чтобы отдать регион Украине. "Несмотря на все бравурные заявления, они (россияне - Ред.) готовятся уйти с Донбасса", - заявлял Грымчак в интерью "Апострофу".

Возвращение Донбасса Грымчак видел не на основе Минских соглашений, а путем ввода миротворцев и создания международной администрации.

"Есть несколько вариантов. Первый - чтобы быстро достичь мира, можно сдаться. Быстро распустить армию - и будет мир и покой, но ненадолго. Есть военный путь, который мне кажется маловероятным по многим причинам. И путь, предложенный президентом, введение миротворцев и международной администрации, затем передача этих территорий под контроль Украины - оптимальный вариант", - говорил замминистра в 2018 году, когда как раз начали обсуждать тему миротворцев.

При этом он был против ввода белорусских миротворцев на Донбасс.

Кстати, Грымчак был уверен, что Россия скоро распадется и уже тогда согласится на вводи миротворцев по украинскому сценарию - сразу на всю территорию "ЛДНР" и с передачей границы Киеву.

"На сегодня есть позиция, которую более-менее поддерживают во всем мире, – это миротворческая миссия на всей территории с последующей передачей контроля Украине. Но надо, чтобы создались условия, когда Россия согласится на это, потому, что другого условия существования самой России не будет. Мне кажется, что этот момент – момент проблемы существования самой России – приближается", - говорил он летом 2018 года.

На этот же год замминистра прогнозировал ввод миротворцев на Донбасс и говорил, что ООН примет резолюцию по "голубым каскам". Чего не произошло.

Грымчак известен и другими подобными прогнозами. В канун президентских выборов он пугал российским вторжением и даже называл его сроки.

"Здесь говорили о политических рисках нашей избирательной кампании. А если честно, я хочу сказать о военных рисках нашей избирательной кампании. На мой взгляд, не дай Бог, чтобы это произошло, но наиболее опасным будет срок между первым и вторым туром, если будет второй тур. Потому что именно это время – это будет лучшее время для военной агрессии против Украины", – сказал чиновник.

В мае, уже после поражения Порошенко, замминистра отметился скандальной угрозой жителям Донбасса. Тем из них, кто получает российские паспорта по облегченной Путиным процедуре, он пригрозил лишением украинского гражданства.

"Конституция Украины говорит, что украинец должен обладать только одим гражданством - гражданством Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать - аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее", - убежден Грымчак.

Скандалы в эфирах

Замминистра также известен своими экспрессивными высказываниями на телешоу. Так, в прошлом году в эфире телеканала 112 он заявил ведущему Евгению Червоненко: "Замолкни, б...дь!"

В одном из эфиров на ZiK к Грымчаку обратился зритель и поинтересовался, когда он и вся властная команда Порошенко "свалит из Украины". На это замминистра ему ответил, что "мы умеем стрелять и наверное лучше вас".

В марте, обсуждая, нужно ли праздновать Международный женский день, он поспорил с гостем студии Кириллом Куликовым и обозвал его "хамлом".

Уже во время нынешних парламентских выборов Юрий Грымчак открыто критиковал Зеленского. Он заявлял, что его политсила пошла в Раду, чтобы "п...дить и "пи...деть".

Эта фраза особенно пикантно звучит на фоне взятки, которую инкриминируют Грымчаку.