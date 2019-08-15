Сегодня, 15 августа, в России едва не разыгралась страшная авиакатастрофа. Лайнер Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский после возгорания двигателя при взлете. Самолет следовал по маршруту Жуковский - Симферополь.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, все 234 человека, включая семь членов экипажа, были срочно эвакуированы.

"Пострадавших, предварительно, нет", - сказал источник. Информацию об отсутствии пострадавших подтвердили и в МЧС.

Гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов сообщил, что оба двигателя самолета отключились из-за попадания в них птиц.

"Аварийная посадка при взлете в Жуковском, причина - попадание птиц в оба двигателя. Двигатели выключились, экипаж произвел посадку в километре от полосы", - сказал Скуратов.

Однако позже стало известно, что горящий двигатель самолета Airbas 321 отвалился при аварийной посадке, сам борт не загорелся.

"Двигатель, загоревшийся после вылета самолета в Симферополь, при посадке отвалился на три метра, он дымится, его заливают пеной", - сказал источник.

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