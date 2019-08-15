После взрыва на ракетном полигоне в Северодвинске, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия.



Об этом передает ТАСС со ссылкой на "Голос Америки".

"Этот инцидент свидетельствует о том, что, хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, Россия все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые виды средств доставки - гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий", - заявил Болтон.

По его версии, "этот потенциал и возможность того, что другие страны могут заполучить его, остается реальной проблемой для США и их союзников". "В этом нет сомнений", - указал помощник президента.

Он полагает, что инцидент на военном полигоне под Северодвинском демонстрирует попытки России продвинуться в создании средств доставки ядерного оружия. "Это пример того, что Россия пытается добиться технического прогресса в своих возможностях по доставке ядерного оружия. Но очевидно же, что-то здесь пошло не так", - сказал он.

Ранее "Страна" в материале "Призрак "Буревестника" выяснила, как связаны чудо-ракета Путина и ядерная авария в Северодвинске.