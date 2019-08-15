В Киеве полиция в очередной раз задержала вора в законе по кличке Куцу. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Воры живут там, где воруется" - пословица. Сотрудники криминальной полиции в очередной раз в Киеве задержали вора в законе по кличке Куцу, которого уже неоднократно выдворяли из нашей страны, но он и пешком, и ползком каким-то образом возвращается в Киев.

Согласно действующему законодательству в отношении него составлен протокол и мы вежливо обратились с просьбой в течение двух суток покинуть нашу страну. Кстати, этот "господин" был каким-то расстроенным, пожалуй, "неизбытая тревога" охватила.

В другой стране Евросоюза он бы уже бежал прочь так быстро, что только пятки бы сверкали, а мы пока его просим... Наверное, он все же нас услышал", - написал Вячеслав Аброськин.

Фото и видео: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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