После смерти знаменитого американского миллиардера Джеффри Эпштейна продолжают всплывать все новые и новые пикантные детали из его жизни.

Так при обыске в его доме нашли портрет экс-президента США Билла Клинтона в очень оригинальной трактовке. Билл Клинтон изображен сидящим в кресле в весьма фривольной позе. Об этом передает Daily Mail со ссылкой на собственный источник.

По его данным, Билл Клинтон изображен в Овальном кабинете. На нем - строгое синее платье и красные лодочки. Он сидит в кресле и странно улыбается, показывая пальцем на зрителя.

"Это очень провокационная, сексуальная картина. На нем были каблуки, синее платье, а его руки были в странной позе", - подчеркнул источник.

Как утверждают британские журналисты, картину создала художница Петрина Райан-Клейд. В настоящее время неизвестно, был ли у Эпштейна оригинал или копия картины.

Фото: dailymail.co.uk

Ранее "Страна" сообщала, что тюремная охрана банально проспала самоубийство Эпштейна.