В доме миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в синем платье и туфлях-лодочках. Фото
После смерти знаменитого американского миллиардера Джеффри Эпштейна продолжают всплывать все новые и новые пикантные детали из его жизни.
Так при обыске в его доме нашли портрет экс-президента США Билла Клинтона в очень оригинальной трактовке. Билл Клинтон изображен сидящим в кресле в весьма фривольной позе. Об этом передает Daily Mail со ссылкой на собственный источник.
По его данным, Билл Клинтон изображен в Овальном кабинете. На нем - строгое синее платье и красные лодочки. Он сидит в кресле и странно улыбается, показывая пальцем на зрителя.
"Это очень провокационная, сексуальная картина. На нем были каблуки, синее платье, а его руки были в странной позе", - подчеркнул источник.
Как утверждают британские журналисты, картину создала художница Петрина Райан-Клейд. В настоящее время неизвестно, был ли у Эпштейна оригинал или копия картины.
Фото: dailymail.co.uk
Ранее "Страна" сообщала, что тюремная охрана банально проспала самоубийство Эпштейна.