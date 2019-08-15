Одно из самых влиятельных информационных агентств мира Associated Press во всех своих материалах изменило правописание украинской столицы с Kiev на Kyiv.

Об этом сообщили в официальном аккаунте Associated Press в Twitter.

"AP изменило правописание столице Украины на Kyiv в соответствии с предпочтениями украинского правительства в транслитерации этого названия на английский и в связи с ростом использования", - заявили в АР.

В то же время журналисты агентства и в дальнейшем будут называть котлету по-киевски как "chicken Kiev".

Фото: twitter.com/APStylebook

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Kyiv not Kiev. Совет США по географическим названиям решил, как должен писаться Киев в международных базах.

Так же мы рассказывали, что самый крупный аэропорт мира сменил написание украинских городов на Lviv, Odesa, Kyiv и Zaporizhzhia.