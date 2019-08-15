В Associated Press изменили написание в статьях Kiev на Kyiv. Но котлету по-киевски и впредь будут называть "chicken Kiev"
Одно из самых влиятельных информационных агентств мира Associated Press во всех своих материалах изменило правописание украинской столицы с Kiev на Kyiv.
Об этом сообщили в официальном аккаунте Associated Press в Twitter.
"AP изменило правописание столице Украины на Kyiv в соответствии с предпочтениями украинского правительства в транслитерации этого названия на английский и в связи с ростом использования", - заявили в АР.
В то же время журналисты агентства и в дальнейшем будут называть котлету по-киевски как "chicken Kiev".
Фото: twitter.com/APStylebook
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Kyiv not Kiev. Совет США по географическим названиям решил, как должен писаться Киев в международных базах.
Так же мы рассказывали, что самый крупный аэропорт мира сменил написание украинских городов на Lviv, Odesa, Kyiv и Zaporizhzhia.