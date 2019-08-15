В Киеве детективы завершили обыск в квартире заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого вчера, 14 августа, задержали по подозрению во взяточничестве.

Об этом сообщил адвокат Феликс Кашарский, как передает Радио Свобода.

По словам жены Грымчака Юлии, чиновника задержали около 21:40, когда он вышел в магазин за арбузом. Она утверждает, что впервые слышит о взятке, которую инкриминируют ее мужу. Женщина называет уголовное производство политическим заказом.

"Ну ничего, пережили регионалов, переживем и клоунов", - заявила жена Грымчака.

По словам Юлии Грымчак, второй задержанный - ее брат.

Адвокат Феликс Кашарский также сообщил, что сейчас заместитель министра находится "на Борисоглебской" (вероятно, в управлении специальных расследований Генпрокуратуры на улице Борисоглебский в Киеве - Ред.).

Ранее "Страна" сообщала, что в МинВОТ открестились от скандального помощника задержанного Грымчака.