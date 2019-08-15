Задержание Юрия Грымчака, заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, не касается деятельности МинВОТ и не связано с исполнением им должностных обязанностей в качестве заместителя министра.

Пресс-служба министерства через свой Twitter также добавила, что упоминаемый в сообщениях о задержании Грымчака "помощник" не является работником МинВОТ.

"Сообщения в СМИ о задержании "помощника заместителя министра" также не являются корректными, поскольку в штатном расписании Министерства нет должности "помощник заместителя министра". Упомянутое в СМИ лицо не является работником МВОТ", - утверждают в ведомстве.

Скриншот: twitter.com/mtot_gov_ua

Напомним, что жена Грымчака назвала дело против мужа политическим преследованием.

"Страна" ведет хронику всех событий, связанных с задержанием Грымчака.