Центр Разумкова, или Контуры новой Рады

Вчера Украина увидела первый эскиз будущего парламента. Заседание подготовительного комитета (который готовит торжественное и первое заседания Верховной Рады девятого созыва) вел, как теперь уже все понимают, будущий спикер Разумков.

Вел, вопреки собственному обещанию говорить на русском до освобождения Крыма, на украинском и даже устроил перепалку с Рабиновичем, который решил выполнить обещание Разумкова вместо него. К спору подсоединилась Геращенко – видимо, увидев в Разумкове новую реинкарнацию Парубия. Впрочем, Рабинович все равно договорил на русском, указав, что даже в законе о тотальной украинизации нет требования к народным депутам говорить по украински.

Перепалки между "Оппоплатформой" и "Слугой народа" шли и по другим нправлениям. Так, Разумков запорол идею оппозиционеров по созданию комитета по реинтеграции Донбасса.

Фактически отказал он и требованию "Оппоплатформы" разделить руководство комитетами по квотному принципу – 14 "Слуге народа", 3 – ОПЗЖ, остальным по одному. А это значит, что выполнять традиционные нормы о передаче оппозиции таких комитетов как регламентный "слуги народа" все-таки не собираются.

В целом же становится понятно, что девятый созыв может быть лучше разве что в сравнении с восьмым, который был полным дном. А в некоторых вопросах девятый может оказаться даже хуже восьмого. К примеру, ушедший парламент заблокировал инициативу Порошенко ввести военное положение по всей стране, а вот если такую инициативу проявит Зеленский, новый парламент наверняка ее проштампует.

Кличко: передышка до сентября

Очевидная тенденция всех подготовительных мероприятий новой Верховной Рады – спешка. "Слуги народа" явно спешат – чтобы, как минимум, побыстрее назначить свое правительство, как максимум – запустить процесс досрочных местных выборов.

И эта спешка объяснима: вчера старый Кабмин отказал Офису президента в рассмотрении представления на снятие Кличко с поста главы КГГА. Не то, что голосования не было, а просто решили не рассматривать. В общем, правительство ведет себя приблизительно так же, как еще пару месяцев назад вел парламент. Парламент уже сменен, теперь дело за Кабмином.

Понятно, что в такой спешке качественный состав правительства не создашь. Поэтому можно не сомневаться, что значительная часть выдвиженцев первого состава покинет Кабмин так же быстро, как Бессмертный – Минскую переговорную группу. Но сейчас ведь речь о качестве не идет – нужно просто проштамповать все решения по смене вертикали власти на местах и руководства многочисленных комитетов и госкомпаний.

Так что Кличко, получив отсрочку своему приговору недели на три, одновременно может свыкнуться с мыслью, что дальнейшей отсрочки уже не будет. Киев – слишком лакомый кусочек, чтобы новая власть спокойно наблюдала, как им пользуются другие. Вопрос только в том, кто же возглавит КГГА. В свете последних новостей из парламента уже было бы неплохо, чтобы это был все-таки Ткаченко. Тогда ему будет не до формирования основ информационной политики.

Зачем в Киев едет премьер Израиля?

На следующей неделе в Украину приедет премьер-министр Израиля Нетаньяху. Официально у израильского премьера две цели – поговорить с Зеленским и почтить память погибших в Бабьем Яру. Но значимость визита, безусловно, намного больше.

В последние четыре года Израиль оказался в числе стран, вступивших в конфликт с украинской властью. Не в такой яркий, как у Венгрии, но достаточно откровенный. Причина, по сути, одна – героизация ОУН-УПА, которых в Израиле считают виновником смерти тысяч евреев. Президент Израиля Ривлин в 2016 году поднял на уши прошлый созыв Верховной Рады, заявив, что в Бабьем Яру евреи "были уничтожены немцами и их украинскими сторонниками".

"Много пособников преступления были украинцами. И среди них особо выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам", – заявил тогда Ривлин и добавил, что антисемитов реабилитировать нельзя. Все произошло спустя год после того, как та же Верховная Рада приняла закон о героизации ОУН-УПА, и страсти уже были накалены с израильской стороны, а после выступления президента Израиля – и со стороны украинской власти.

В итоге все привело к тому, что украинский премьер, этнический еврей Гройсман не смог приехать в Израиль, потому что его визит посчитали нежелательным. С тех пор и израильское посольство, и ряд ведущих политиков Израиля неоднократно осуждали политику Украину, установленную при Порошенко.

Теперь Порошенко нет, и Нетаньяху едет, чтобы проверить Зеленского на толерантность к жертвам и палачам Бабьего Яра. Задача перед новым президентом стоит сложная: можно не сомневаться, что сам он легко отказался бы от Бандеры с Шухевичем, но уже ведущаяся идеологическая линия пока направлена на продолжение их героизации.

Байден подыгрывает Трампу?

Сегодня, конечно, нельзя сказать, будет Трамп президентом еще полтора года или пять с половиной, но если прогнозы по кандидату от Демократической партии подтвердятся, то шансы нынешнего хозяина Белого дома резко возрастут.

Потому что бывший вице-президент Байден сам идет в трамповскую ловушку.

Вчера Байден заявил, что в случае своего президентства сделал бы Украину приоритетом своей внешней политики. Эти слова, безусловно, вызвали бурю восторга у сторонников Порошенко. А еще – у политтехнологов Трампа.

Ведь теперь нужно только достать прямую цитату Байдена и подкрепить ее информацией о компании "Бурисма", в которой получал немаленькие доходы Байден-младший. А заодно напомнить об украинском вмешательстве в американские выборы, и все – Байден спекся.

В принципе, американцев не так уж волнует внешняя политика. Можно сделать приоритетом хоть Северную Корею – если обозреватели ведущих телеканалов обоснуют необходимость, то, значит, так и нужно.

В ситуации с "российским вмешательством" в американские выборы американцам больше не понравилось, что кто-то вообще вмешивается в их дела. А Россия или Украина – без разницы, так что козырь сработает.

Второй козырь еще круче – поскольку тут всплывают конфликт интересов, использование служебного положения в личных целях и, наверняка, уклонение от налогов. То есть то, что цепляет американцев напрямую.

И теперь для Трампа главное – придержать все это до нужного момента. Потому что ему нужно, чтобы демократы выдвинули именно Байдена.

"Динамо" без Хацкевича

Многомиллионная армия болельщиков "Динамо" дождалась: вчера с поста главного тренера киевлян был уволен Хацкевич. После того, как столичный клуб уступил бельгийскому "Брюгге" шанс попасть в групповой турнир Лиги чемпионов, решение Суркисов было одновременно и эмоциональным, и логичным. Поскольку полностью легло на эмоции болельщиков.

Хотя объективно нельзя сказать, что "Динамо" в ответном матче с бельгийцами выглядело плохо. Как раз многое было неплохо, но все время чего-то не хватало – напористости в атаке, надежности в защите. За характер команды, кстати, стыдно не было.

Но проблема в том, что изначально мало кто верил в способность Хацкевича стать настоящим тренером для "Динамо". Он и в бытность игроком брал больше "физикой", чем интеллектом, и как тренер не мог быть иным. А для достижений времен Семина (не говоря уже о временах Лобановского) нужно большее.

Однако легко решить вопрос об отставке – куда сложнее решить вопрос сменщика. До сих пор у Суркисов было лишь две попытки выйти за пределы динамовского круга – с Газзаевым и уже упомянутым Семиным. При этом – ни одной попытки попробовать действительно зарубежного тренера, что всегда является большим риском.

Готовы ли Суркисы рискнуть или вновь пойдут по привычному кругу, пока неизвестно. Но, так или иначе, перемены нужны. Причем желательно – к лучшему.