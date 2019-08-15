Юлия Грымчак, жена задержанного заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, поделилась первыми деталями событий с ее супругом.

В частности, произошедшее она назвала "очевидным политическим заказом": "Не можем сказать, что мы не ожидали этого. Мы пережили регионалов, когда у Юрия Николаевича (Грымчака – Ред.) было два уголовных дела, переживем и клоунов", - говорит Юлия.

Тут нет вопросов по делу. Очевидно, что мы его выиграем. Но Юрий Николаевич сейчас находится, как мне сообщили, на Борисоглебской, 18. Что там находится – я не знаю (там находится Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины, где идет его допрос – Ред.). Мы будем туда ехать, нам надо отвезти паспорт и я хочу увидеть мужа", - добавила она.

Также жена подтвердила факт, что задержание произошло, когда он вышел в магазин, чтобы купить арбуз. "Неприятно. Но что поделаешь", - сказала жена.

Видео: YouTube/"Страна"

Ранее сообщалось, что опубликовано видео, как замминистра Грымчака и его помощника задержали за крупную взятку.

"Страна" ведет хронику всех событий, связанных с задержанием Грымчака.