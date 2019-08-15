Замглавы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила о своей отставке. Об этом она сообщила в интервью "BBC News Украина".

"Сейчас у меня задача определиться относительно процедурных вопросов в арбитраже по морякам. И, думаю, этим я буду завершать свою каденцию в МИД. Надо двигаться дальше", – сказала Зеркаль.

Она считает, что "отработала все свои задачи" и добавила, что не планирует покидать страну, в частности для работы послом.

Напомним, Елена Зеркаль является заместителем главы МИД по вопросам европейской интеграции с августа 2014 года. Также она представляет Киев в деле "Украина против России" в Международном суде ООН и в Арбитражном трибунале по морскому праву.

Как сообщалось, 21 мая новый президент Украины Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана. Одним из его заместителей стала Елена Зеркаль.

Уже через несколько часов указ о назначение Зеркаль исчез с сайта АП. Сама чиновница заявила, что "вопрос не в должности". Впоследствии Зеленский отменил свой указ о назначение Зеркаль.