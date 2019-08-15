Задержаный на взятке замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак сейчас находится на допросе в ГПУ.

Журналисты телеканала 24 опубликовали в Telegram фото, где Грымчак сидит за столом в ГПУ на допросе.

Фото: 24 канал

Ранее сообщалось, что опубликовано видео, как замминистра Грымчака и его помощника задержали за крупную взятку.

"Страна" ведет хронику всех событий, связанных с задержанием Грымчака.