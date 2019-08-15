Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака задержали в 21:40 в магазине "Фуршет" возле его дома. В руках у него был самка, с которой он зашел в магазин, но купить ничего не успел. Об этом сообщают источники "Страны".

Жена замминистра также подтверждает, что он вышел купить арбуз в Фуршете, во время чего его и задержали. Кроме того, стало известно, что задержанный помощник Грымчака является родным братом его жены. Они вместе сидели за одной партой, он же и познакомил Грымчака с будущей женой.

По данным адвоката Феликса Кашарского, следственные действия проходили по делу от 2014 года.

"Теоретически, дело могли вести пять лет с 2014 года и только сейчас задержать Юрия «на горячем», как пишет СБУ. Но мы не должны забывать о тех процессуальных нарушениях, которые были допущены" - рассказал адвокат.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео, как замминистра Грымчака и его помощника задержали за крупную взятку.

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