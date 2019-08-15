В среду началась и ночью четверга, 15 августа, закончилась Суперкубковая встреча "Ливерпуля" и "Челси".

Счет в ней открыл на 36-й минуте нападающий "Челси" Оливье Жиру. Канте начал атаку, Пулишич стянул на себя всю защиту "Ливерпуля" и точно отдал пас нападающему сборной Франции, который реализовал свой момент.

В начале первой 45-минутке вначале доминировал Ливерпуль, в конце - Челси.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

После перерыва красные начали с атак и на 48-й минуте это увенчалось успехом. Садио Мане. Сперва Фабиньо навесил мяч в штрафную "Челси", где Роберто Фирмино сперва протолкнул мяч мимо вратаря, а затем Мане со второй попытки забил круглого в ворота.

Вторая 45-минутка завершилась в борьбе, ударах, но без голов.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

В результате было назначено дополнительное время. На 95-й минуте за "Ливерпуль" забил Садио Мане, а на 100-й игроки "Челси" сравняли счет. Абрахама сбили в штрафной, удар с 11-метров точно реализовал Жоржиньо.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

После свистка на 120-й минуте встречи игроки выявили лучшего в футбольной лотерее. Чуть удачливее оказались красные, забив все 5 ударов. Решающий удар "Челси" отбил их вратарь Сан Мигель Адриан.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заслуженно выигрывает свой второй трофей в красной команде, а Фрэнк Лампард достойно дебютирует в еврокубках в качестве главного тренера. Стамбульский Суперкубок УЕФА стал четвертым для ливерпульцев в их истории.