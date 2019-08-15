Грымчак с помощником требовали деньги за влияние на решения Минкульта - Луценко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил информацию о задержании заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника на взятке размером в 480 тысяч долларов.
По его словам, Грымчак вместе со своим помощником требовали деньги за влияние на решение судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.
"Грымчак и его помощники требовали средства за влияние на решения судей и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений", - написал генпрокурор в Facebook.
Скриншот: Facebook/Юрій Луценко
Информацию о получении Грымчаком взятки подтверждает и юрист Андрей Портнов.
"Члену команды Порошенко Грымчаку, как и природно для среднестатистического героя Майдана, инкриминируется взятка в 50 000 долларов США, которую он успешно разделил с соучастниками.
Также фигурант подозревается в вымогательстве 1 000 000 долларов США за сговор с должностными лицами КГГА и Минкульта за разрешение на строительство в одном из исторических мест Киева.
Не забываем друзья, фигурант показательно носил вышиванку, подчёркивал патриотизм, беспричинно пел гимн, был героем революции, поучал всех любить Родину и из телевизора создавал образ морального авторитета.
Поэтому, сейчас очень важно отловить всё это колхозное рогульё и осудить к длительным срокам лишения свободы", - пишет Портнов.
Скриншот: t.me/s/PortnovUA
Ранее Луценко заявил, что ему "стыдно за него". "Но это наглядно показывает, что в ГПУ – закон один для всех", – добавил Луценко.
До этого стало известно, что на чем попался замминистра Грымчак.
Также мы рассказывали, что у заместителя министра оккупированных территорий Грымчака идет обыск с последующим задержанием.