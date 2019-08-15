Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил информацию о задержании заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника на взятке размером в 480 тысяч долларов.

По его словам, Грымчак вместе со своим помощником требовали деньги за влияние на решение судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.

"Грымчак и его помощники требовали средства за влияние на решения судей и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений", - написал генпрокурор в Facebook.

Скриншот: Facebook/Юрій Луценко

Информацию о получении Грымчаком взятки подтверждает и юрист Андрей Портнов.

"Члену команды Порошенко Грымчаку, как и природно для среднестатистического героя Майдана, инкриминируется взятка в 50 000 долларов США, которую он успешно разделил с соучастниками.

Также фигурант подозревается в вымогательстве 1 000 000 долларов США за сговор с должностными лицами КГГА и Минкульта за разрешение на строительство в одном из исторических мест Киева.

Не забываем друзья, фигурант показательно носил вышиванку, подчёркивал патриотизм, беспричинно пел гимн, был героем революции, поучал всех любить Родину и из телевизора создавал образ морального авторитета.

Поэтому, сейчас очень важно отловить всё это колхозное рогульё и осудить к длительным срокам лишения свободы", - пишет Портнов.

Скриншот: t.me/s/PortnovUA

Ранее Луценко заявил, что ему "стыдно за него". "Но это наглядно показывает, что в ГПУ – закон один для всех", – добавил Луценко.

До этого стало известно, что на чем попался замминистра Грымчак.

Также мы рассказывали, что у заместителя министра оккупированных территорий Грымчака идет обыск с последующим задержанием.