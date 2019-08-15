В сети опубликованы фото задержания сотрудниками НАБУ и СБУ заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника на взятке размером 480 тысяч долларов, передает 24 канал.

Отмечается, что задержание прошло на Подоле в Киеве.

Как отметили в НАБУ, задержали госслужащих по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщается, сотрудники министерства требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в размере 1,1 миллиона долларов. Правоохранители задержали госслужащего во время получения части средств.

Правоохранители изъяли 480 тысяч долларов.

Как сообщает журналистка 24 канала, Юрий Грымчак уже находится на допросе в ГПУ. В министерстве в его кабинете нашли все доказательства преступления.

Фото: 24tv.ua

Ранее сообщалось, что опубликовано видео, как замминистра Грымчака и его помощника задержали за крупную взятку.

Также мы писали, что Луценко прокомментировал задержание своего бывшего помощника Грымчака.