Генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал резонансную новость о задержании на взятке заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долларов моего бывшего помощника и депутата Юрия Грымчака. Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ - закон один для всех", написал генпрокурор.

Фото: facebook.com

Напомним, сегодня СБУ и НАБУ задержали на крупной взятке замминистра МинВОТ Юрия Грымчака.

Чиновник, вместе с сообщником получили первую часть средств от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

"Страна" ведет хронику событий по данному инциденту.