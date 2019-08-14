В Киеве продолжаются следственные действия СБУ и НАБУ по делу помощника заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом сообщает телеканал "112 канала".

Отмечается, что на место задержания приехала скорая помощь, чтобы проверить давление у помощника министра, который общается с правоохранителями. По предварительным данным, чиновник был задержан "на горячем" якобы во время получения взятки. Точная сумма взятки пока не известна, однако, как отмечает телеканал, речь идет о крупной сумме, так как в деле участвует НАБУ. На месте также работают сотрудники спецподразделения СБУ.

Ранее стало известно, что в доме заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака проходит обыск с последующим задержанием. Об этом на своей странице в Facebook заявила жена высокопоставленного чиновника Юлия Грымчак.

"К сведению общества государства Украина. Сейчас проходит задержка моего мужа Грымчака Юрия Николаевича генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи", - написала она.

Видео: YouTube/112 Украина

Ранее сообщалось, что Грымчак предупредил украинцев, что данные граждан РФ являются публичными. Это неправда.

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