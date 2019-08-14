Вечером 14 августа следователи НАБУ совместно с СБУ нагрянули в дом к заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку с обысками.

Чиновника задержали на "горячем" прямо во время получения крупной взятки.

Наш корреспондент с места события рассказал, что возле квартиры дежурят два НАБУшника в балаклавах.

"Остальные, видимо, в квартире. Складывается впечатление, что понятых действительно собрали из местных, а не привели с собой. Набушники листают ленту новостей. Смотрят, какая новая информация появляется в сети и возмущённо обсуждают её", - рассказывает корреспондент "Страны".

Отметим, что квартира у Грымчака на первом этаже с бронированной дверью. В то же время неизвестно, как будут вывозить задержанного.

Комментарий Портнова "о тайне следствия НАБУ"

"Друзья, вашему вниманию тайна следствия из НАБУ. Члену команды Порошенко Грымчаку, как и природно для среднестатистического героя Майдана, инкриминируется взятка в 50 000 долларов США, которую он успешно разделил с соучастниками.

Также фигурант подозревается в вымогательстве 1 000 000 долларов США за сговор с должностными лицами КГГА и Минкульта за разрешение на строительство в одном из исторических мест Киева.

Не забываем друзья, фигурант показательно носил вышиванку, подчёркивал патриотизм, беспричинно пел гимн, был героем революции, поучал всех любить Родину и из телевизора создавал образ морального авторитета.

Поэтому, сейчас очень важно отловить всё это колхозное рогульё и осудить к длительным срокам лишения свободы".

Квинтэссенция патриотизма

Олег Волошин вспомнил, как Грымчак на эфирах о недостатке патриотизма "кричал":

"Сколько раз в эфирах разных каналов Грымчак грозился мне и моим единомышленникам всеми возможными карами за якобы недостаточно патриотическую позицию. И вот теперь сам оказался перед угрозой сесть за банальную взятку. Просто квинтэссенция всей их ура-патриотической деятельности. Как говорил сто лет назад Чекаленко, "легко любить Украину до глубины души - тяжело до глубины собственного кармана", - комментирует Волошин.

Луценку стыдно

"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл моего бывшего помощника и депутата Ю. Грымчака. Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ - закон один для всех", -пишет генпрокурор у себя в соцсети.

За что?

СБУ и НАБУ практически синхронно опубликовали сообщения, что задержали чиновника "на горячем" во время получения взятки.

"Задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления", - рассказали в СБУ, назвав сумму взятки - 1,1 млн долларов.

"Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства", - уточнили силовики.

"При получении части средств в размере 480 тыс. долларов они были задержаны "на горячем", - добавили в НАБУ, показав фото с деньгами.

Жена рассказала

"К сведению общества государства Украина. Сейчас проходит задержка моего мужа Грымчака Юрия Николаевича генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи", - написала она.

Замминистра Грымчак ранее подчеркивал, что жителей ОРДЛО, которые получат паспорт России, нужно будет лишать украинского и заграничного паспорта, выданного в Украине.