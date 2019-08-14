Сегодня ранее стало известно, что генеральная прокуратура пришла с обыском домой к заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) Юрию Гримчаку.

Об этом в соцсети сообщила его жена Юлия.

"Сейчас проходит задержание моего мужа Гримчака Юрия Николаевича Генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи", - заявила Юлия.

Как сообщает с места спецоперации корреспондент телеканала "112 Украина", в настоящее время продолжается задержание помощника Юрия Гримчака - на место задержания приехала карета "скорой".

Отмечается, что его задерживают по делу о взяточничестве.

Предварительно известно, что правоохранители задержали его "на горячем" во время получения взятки.

На месте работают сотрудники НАБУ, а операцию проводят совместно с спецподразделением СБУ.

При этом в СБУ уточнили, что чиновник получил взятку в размере 1,1 млн долларов от предпринимателя за содействие в принятии решения

"При получении части средств в размере 480 тыс. долларов они были задержаны "на горячем", - добавили в НАБУ.

Напомним, ранее Грымчак заявил, что жителей ОРДЛО, которые получат паспорт России, нужно будет лишать украинского и заграничного паспорта, выданного в Украине.

Но, по его словам, на сегодняшний день Украина не может технически определять граждан, которые получат российский паспорт, однако эти данные являются в России публичными.



