В сети появилась видеозапись момента аварии на трассе Киев - Одесса, случившейся 11 августа, в которой погибли два человека, а 15 пострадали. Ролик опубликован на Facebook в сообществе "Киев оперативный".

На записи с видеорегистратора одной из машин хорошо видно, как легковой автомобиль Volkswagen несется на огромной скорости по крайней правой полосе, обгоняя всех участников движения. Он стремительно пересекает пешеходный переход и врезается в маршрутку на остановке, расположенную метрах в 10-20 за переходом.

Видео: Facebook/ KyivOperativ

Напомним, масштабная авария произошла возле пгт Глеваха в воскресенье вечером.

"Страна" рассказывала подробности смертельного ДТП, которое произошло из-за превышения скорости водителем легкового автомобиля. Как мы сообщали, водителю уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления.