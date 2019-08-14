В Кабмине обязали "Нафтогаз Украины" продавать газ частной компании ДТЭК "Востокэнерго" Рината Ахметова на 40% дешевле, чем для населения и других ТЭС.

Об этом заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус на своей странице в Facebook.

"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную компанию НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2895 грн за тыс. м. куб", - написал он, назвав решение правительства "беспрецедентным".

Как рассказал Герус, впервые за всю историю "Нафтогаз" обязали продавать газ по специальной цене частной компании, которая не занимается производством тепла.

"Ранее ДТЭК купил угольные шахты в Ростовской обл РФ, инвестировал в те шахты значительные средства. То есть принял решение работать в РФ, взял на себя все возможности и риски, связанные с работой в РФ. Последние три года ДТЭК поставлял уголь из Ростовской области на Луганскую ТЭС, переводил это в тарифы потребителей по формуле Роттердам, а прибыль клал себе в карман (ну, может делились с коррумпированными партнерами по Роттердаму, но мы типа этого не знаем). Но как только Россия решила перекрыть поставки угля и пришлось использовать газ, то ДТЭК сразу пришел к государству. Чтобы все временные убытки переложить на государственный "Нафтогаз Украины". Приватизация прибылей, национализация убытков", - добавил представитель Зеленского в правительстве.

Также Герус отметил, что восемь других ТЭС, которые принадлежат группе ДТЭК, сейчас продают свою электроэнергию дороже, чем она стоит в Словакии или Беларуси.

"Компания ДТЭК сейчас продает свой уголь по цене почти 100 долл./т, хотя уголь в Роттердаме стоит 50 долл/т.. Больше никто в мире не может продавать уголь за 100 долл., только ДТЭК на "немонопольном" рынке Украины. Когда в Смеле люди мерзли и получали "космические" платежки, то никаких спецпостановлений правительства не было. Но такое право льготной цены, с помощью специального решения Кабмина, получил только ДТЭК, принадлежащей господину Ахметову. Господин Насалик, может уже достаточно, чтобы вся страна то Роттердамом+, то льготами на газ, то налоговыми льготами субсидировали частную компанию, которая позиционирует себя, как успешный бизнес?" - возмутился он.

Скриншот: Facebook/Andriy Gerus

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" через суд планирует отменить решение Кабмина, которое вынудило снизить цены на газ для населения.

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