В доме заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака проходит обыск с последующим задержанием.

Об этом на своей странице в Facebook заявила жена высокопоставленного чиновника Юлия Грымчак.

"К сведению общества государства Украина. Сейчас проходит задержка моего мужа Грымчака Юрия Николаевича генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи", - написала она.

Фото: facebook.com/Female.U

Напомним, ранее Грымчак заявил, что жителей ОРДЛО, которые получат паспорт России, нужно будет лишать украинского и заграничного паспорта, выданного в Украине.

Но, по его словам, на сегодняшний день Украина не может технически определять граждан, которые получат российский паспорт, однако эти данные являются в России публичными.