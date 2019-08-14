Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик показал поклонникам, как готовит свои боксерские перчатки в тренировочном зале. Соответствующее фото спортсмен опубликован на своей странице в соцсети Facebook в среду, 14 августа.



Скриншот: Facebook/Александр Усик

"Успехов, так держать молодец!!!!!", "Саша Братан подарите мне вашу перчатку Ривал. Я ваш большой фанат", "Саня мы верим в тебя", - пишут комментаторы под фотографией.

Как сообщала "Страна", Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе в октябре 2019, в поединке с камерунцем Карлосом Такамом. В случае победы он получит право сразиться с победителем боя-реванша Энди Руис vs Энтони Джошуа.

Также мы писали, что стало известно сколько заработал экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик за свой поединок против британца Тони Беллью, который состоялся 10 ноября 2018 года в Манчестере. Итоговый гонорар Усика составил 2,5 миллиона евро.