Редактор рубрики UkraineAlert на Atlantic Council Мелинда Хэринг обратилась с открытым письмом к супруге президента Украины Елене Зеленской, в котором затронула болезненные для себя и, как она считает, Украины, темы.

Текст письма опубликован на сайте Atlantic Council.

В начале послания Хэринг теряется, не зная, высказывать Зеленской то ли поздравления, то ли соболезнования по поводу серьезных изменений в ее жизни, связанных с избранием мужа на высокий пост. Также редактор признается, что с интересом следит за первой леди и читала ее интервью BBC и Daily Beast.

Затем журналистка с сожалением отметила, что в Украине преступникам сходят с рук убийства активистов и журналистов - например Павла Шеремета и Екатерины Гандзюк.

Хэринг также призвала Зеленскую сделать больше, чем ее предшественницы и пойти дальше громких, но банальных речей о детях и качестве образования.

Далее редактор перешла к вопросу, ради которого, вероятно, и затевала письмо - дефиците женщин в украинской политике.

"У вашего мужа нет женщин в его окружении. Я спрашивала многих в Киеве, и все сказали мне, что вы его самый важный советник. Конечно, в Украине есть своя культура и менталитет, но, пожалуйста, надавите на мужа, чтобы он назначил на посты нескольких женщин. Вы можете рассматривать мою просьбу как глупую западную одержимость, но исследования показывают, что организации работают лучше, когда по крайней мере треть сотрудников составляют женщины. И, пожалуйста, напомните ему о необходимости уважительно говорить об украинских женщинах", - написала Хэринг.

Свое письмо она завершила приглашением в Вашингтон и выразила надежду, что для поездки первая леди выберет одежду украинских дизайнеров.

После избрания Зеленского "Страна" приводила признание его жены, что ей "страшно".

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