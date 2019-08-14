В прессе появились подробности столкновения на трассе Киев - Одесса легковушки и микроавтобуса 11 августа и сообщение о подозрении предполагаемому виновнику аварии. Об этом передает в Facebook сообщество "Киев оперативный".

Стало известно, что водитель легковушки нарушил правила дорожного движения, превысив максимально разрешенную скорость и проявив небрежность. В результате он столкнулся с автобусом на остановке общественного транспорта, из которого высаживались пассажиры.

В результате ДТП двое пассажиров легковушки от полученных травм погибли на месте, еще один был доставлен в больницу. Кроме того, в больницу попали 14 пассажиров автобуса с травмами разной степени тяжести.

Скриншот: Facebook/ KyivOperativ

По факту аварии следственное управление полиции Киевской области открыло уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

Водителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Суд решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Страна" сообщала, что апелляционный суд Харькова оставили в силе наказание виновникам резонансного ДТП на Сумской Елене Зайцевой и Геннадию Дронову.

Также мы писали, что в Киеве дали 4 года водителю, из-за которого в ДТП погибла женщина.