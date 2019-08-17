Начиная с 1 сентября текущего года правительство повышает на 10% должностные оклады (ставки зарплаты) для педагогических работников, оплата труда которых осуществляется не за счет образовательной субвенции из госбюджета местным бюджетам и которым не повысили должностные оклады в 2018 году, передает Юрлига.

Отмечается, что речь идет о педработниках заведений дошкольного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) образования. Соответствующее постановление № 695 было принято 10 июля 2019 года. Им были внесены изменения в постановление Кабмина от 11 января 2018 г. № 22 "О повышении оплаты труда педагогических работников".

Как сообщается, реализация правительственного постановления осуществляется в пределах утвержденного фонда зарплаты на соответствующий год без компенсации расходов из госбюджета местным бюджетам.

Ранее сообщалось, что министр образования Гриневич получила зарплату в пять раз больше оклада.

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