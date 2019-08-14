15 августа погода разделит Украину практически по Днепру: на левом берегу будет сухо, а на Правобережье польют дожди, местами с грозами. Такой прогноз опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Переменная облачность и отсутствие осадков ожидается на северо-востоке, востоке, юге и в центре страны. А всю западную и северо-западную части накроет непогода.

Обильные дожди пройдут в Черновцах, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно и Ужгороде. В Виннице, Житомире, Луцке и Львове осадки будут умеренными, но зато возможны грозы.

Фото: meteo.gov.ua

В сухих регионах синоптики предсказывают днем жару до +30...+32 градусов Цельсия. Только в Киеве и Чернигове столбик термометра не дотянется до отметки +30.

В дождливой части страны будет заметно прохладнее: в среднем +19...+24 градуса.

Ночью на востоке, севере, юге и в центре температура составит +17...+19 градусов. На западе будет +13...+15.

В Киеве в четверг прогнозируют небольшую облачность, но сквозь тучки будет проглядывать солнце. Днем воздух прогреется до +24...+26, ночью синоптики ожидают +16...+18.

Ранее "Страна" сообщала, что 13 августа в Киеве был зафиксирован самый жаркий день 2019 года.

Мы также писали, что в этот же день город Канев стал самым раскаленным местом Европы. Температура воздуха там достигла +35,8.