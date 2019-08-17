В Минфине дополнили Положение о регистрации физлиц в Государственном реестре физицических лиц - плательщиков налогов. Соответствующий приказ № 294 от 10 июля 2019 года был зарегистрирован в Минюсте 1 августа, передает Юрлига.

Отмечается, что был актуализирован раздел 3 Положения относительно иностранцев и лиц без гражданства, которые обратились с заявление о признании их беженцами или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

Чтобы провести регистрацию, внести изменения, получить карточки налогоплательщика или сведения из Госреестра физлиц - плательщиков налогов используются данные документа, удостоверяющего личность. Для иностранцев и лиц без гражданства, обратившихся с заявлением о признании их беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, это:

копия паспортного документа иностранца и лица без гражданства,

удостоверенная территориальным органом ГМС по месту нахождения иностранца или лица без гражданства в Украине и/или с отметкой о том, что оригинал такого документа получен на хранение территориальным органом ГМС;

справка об обращении за защитой в Украине.

Как сообщает издание, приказ вступит в силу через 2 месяца со дня официального опубликования.

Ранее сообщалось, что ГФС раскроет налогоплательщикам суммы доходов и уплаченных налогов за последние три года.

Также мы писали, что Верховный Суд освободил от ответственности налогоплательщика, действовавшего согласно налоговой консультации.