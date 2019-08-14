Объем выбросов основных парниковых газов в 2018 году побил все рекорды, а их влияние на глобальное потепление усилилось на 43% по сравнению с 1990 годом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на доклад Американского метеорологического общества.

Как отмечается в докладе, концентрация углекислого газа в атмосфере в прошлом году достигла наивысших в истории значений: 407,4 частей на миллион.

Также в докладе сказано, что 2018-й вошел в четверку самых теплых в истории наряду с 2015-м, 2016-м и 2017-м. А 2016 год был самым теплым за всю историю наблюдений, которые начали вести в середине 1800-х.

Кроме того, метеорологи упомянули еще один рекорд - уровня воды в мировом океане. Он был побит уже в седьмой раз подряд с тех пор, как его начали отслеживать с помощью спутников 26 лет назад. С 1993 года вода поднялась на 81 мм, сказано в отчете. Сейчас уровень воды увеличивается примерно на 3,1 сантиметра в десять лет.

По наблюдениям исследователей, в прошлом году повысилась не только средняя температура. Увеличилось и количество зарегистрированных положительных температурных аномалий, а число экстремальных отрицательных температур сократилось.

Как сообщала "Страна", 13 августа в Киеве был зафиксирован самый жаркий день 2019 года. Температура воздуха в городе достигла +35 по Цельсию.

Также мы писали о призыве ООН меньше есть красного мяса, чтобы остановить потепление.