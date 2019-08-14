В среду, 14 августа, доллар на межбанке поднялся сразу на 12 копеек, а торги закрылись в рамках 25,29-25,31 грн/$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Однако, по его словам, последнее подорожание произошло совсем на небольших объемах сделок.

"Рынок продолжительно время торговался в рамках 25,24-25,26 грн/$, а в конце на покупке $4 млн поднялся на 5 копеек. Просто крошечный объем", - отметил он.

Общее валютное подорожание на протяжении дня объясняют по-разному. Одни говорят, об откровенной спекулятивной игре по повышению курса доллара. О том, как экспортеры загоняли курс наверх, чтобы потом повыгоднее конвертировать свою выручку. А другие - верят в естественные причины.

"Сегодня с самого начала торговой сессии наблюдался повышенный спрос на доллар, что привело к ситуативному росту котировок. Вероятно, сформировался отложенный спрос со стороны импортеров, которые планировали приобрести по выгодному курсу валюту, продаваемую зарубежными игроками под приобретение гособлигаций. Но объем продажи валюты нерезидентами был ниже ожидаемого, так как Минфин реализовал ОВГЗ на 2 млрд грн. Хотя предварительно было объявлено 3 млрд грн", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Коллеги с ним согласились и напомнили о текущих погашениях по гособлигациям. Гривна конвертируется в доллар и выводится за границу.

"Действительно, на среду скопилось много заявок на покупку доллара, и все рассчитывали на нерезидентский доллар под ОВГЗ. Но нельзя забывать, что было погашение гособлигаций на 1 млрд грн, и может часть полученной гривны также конвертировалась в валюту", - отметил финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Из-за безналичного подорожания, немного подросли цены на оптовом наличном рынке.

"День начинался в рамках 25,25-25,32 грн/$, к середине дня цены поднялись до 25,30-25,36 грн/$", - уточнил Олег Куринной.

Средняя цена доллара в кассах банков на продаже людям поднялась на 10 копеек, и достигла 25,45-25,55 грн/$. Минимальный курс оказался на уровне 25,32 грн/$, а максимальный - на 25,70 грн/$. При этом выкуп валюты у населения проводился в рамках 25,0-25,31 грн/$.

15 августа финансисты прогнозируют открытие межбанка новым валютным подорожанием.

Фото: ubr.ua

"Думаю, безналичные торги будут стартовать в рамках 25,28-25,38 грн/$. Но если бизнес активизирует продажи доллара под бюджетный период (в конце месяца платят квартальные налоги), то гривна вполне может укрепиться", - спрогнозировал Юрий Гриненко.

Олег Куриной ждет завтра торговлю в рамках 25,20-25,30 грн/$.

"Место импортеров на валютном рынке заняли держатели государственных облигаций. Они теперь важные инициаторы валютного спроса, который может давить на курс. Если будут конвертироваться в доллар, то валюта будет дорожать", - добавил Василий Невмержицкий.

Ранее сообщалось, что доллар подешевел на копейку, а евро прибавил в цене.

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