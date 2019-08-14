Депутаты фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" будут выступать в Верховной Раде на том языке, на котором им удобно.

Как сообщает "Укринформ", об этом заявил представитель политсилы Нестор Шуфрич на брифинге 14 августа.

Политик отметил, что вопрос языка принципиален для его однопартийцев.

"Наша фракция в зале будет выступать на том языке, на котором будет удобно говорить народным депутатам Украины. Это и принципиальная позиция фракции, и собственная инициатива народных депутатов, это и своего рода наш протест относительно того, что сегодня происходит в сфере использования русского и венгерского языков, и румынского, и многих других", - сказал Шуфрич.

По словам депутата, таким образом представители оппозиционной политсилы "защищают права наших граждан".

При этом Шуфрич заверил, что его соратники будут строго придерживаться законов и Регламента по языковому вопросу.

"Но чтобы сейчас не обсуждать и не политизировать этот вопрос, Регламент Верховной Рады гарантирует право использовать любой язык во всех сферах в случае, если об этом заранее проинформирован секретариат", - напомнил Шуфрич.

Он сказал, что секретариат в таком случае обязан обеспечить качественный перевод на государственный язык.

Напомним, сегодня на заседании подготовительной депутатской группы в Верховной Раде Вадим Рабинович, Ирина Геращенко и Дмитрий Разумков вступили в перепалку из-за языкового вопроса.

Ранее "Страна" сообщала о заявлении Разумкова, что не собирается отключать микрофон русскоязычным депутатам, как делал Парубий.