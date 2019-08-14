В Украине стали массово оспаривать перепродажи своих кредитов коллекторским фирмам. Последнее решение по такому дело было вынесено Дарницким районным судом Киева по делу №753/8191/13-ц. Суд отказала в смене кредитора по займу 918 тысяч гривен в пользу ООО "Вердикт Капитал", передает UBR.ua.

Во время рассмотрения в суде было доказано, что передача и обслуживание займа в компании "Вердикт Капитал" - это факторинговые услуги. В тоже время указанная компания не обладает соответствующей лицензии, потому не имеет права держать на балансе кредиты, покупая их у первичных кредиторов.

"Ч. 1 ст. 1077 Гражданского кодекса Украины и ч. 5 ст. 5 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" предусматривается, что субъектный состав в договоре факторинга имеет три стороны: клиента, которым может быть физическое или юридическое лицо, которая является субъектом предпринимательской деятельности (ч. 2 ст. 1079 гражданского Кодекса Украины), фактора, которым может быть банк или иное небанковское учреждение, которое в соответствии с законом имеет право осуществлять факторинговые операции (ч. З ст. 1079 гражданского Кодекса Украины) и должник, то есть приобретатель услуг или товаров по первичным договором. Фактор для предоставления финансовой услуги должен быть включенным в Государственный реестр финансовых учреждений. Вместе с тем, информация об ООО "Вердикт Капитал" не содержится в государственном реестре финансовых учреждений", - говорится в постановлении суда.

Другие заемщики, чьи кредиты оказались в портфеле ООО "Вердикт Капитал" также смогут оспорить их передачу. Имеют право настоять на выплатах в Фонд гарантирования вкладов физлиц. Платить люди и предприятия обязаны - смена правопреемника не подразумевает неплатежи. Но если передача прав требования произошла с нарушением действующего законодательства, что будет подтверждено решением суда, платить можно первичному кредитору.

"Перепродажа кредитных портфелей - очень распространенная история. Особенно в случае с Фондом гарантирования. Однако ФГВФЛ не всегда при этом соблюдает в этих случаях действующее законодательство, передавая кредиты компаниям, которые не имеют право их принять. А потом возникают скандалы: как, например, было в истории банком "Михайловский", когда люди платили "Плеяде", а потом сам ФГВФЛ заявил, что это неправильно. И потребовал уплатить снова. Почему люди должны нести на себе такие риски, и платить дважды? Нет, не должны. Они хотят платить первичному кредитору, и имеют на это право. Отстаивают его в судах. Как в вышеупомянутом споре", - прокомментировал ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

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