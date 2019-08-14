Житель Тернополя 1956 года рождения умер, едва сев в вагон поезда сообщением Рахов – Киев. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Как сказано на сайте правоохранителей, информация об инциденте поступила к ним около полуночи 13 августа.

Врачи скорой помощи, прибывшие на вызов вместе с полицией, лишь констатировали смерть мужчины. Причину его смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр и квалифицированы частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что 8 августа в зоне пограничного контроля аэропорта Таллина (Эстония) внезапно умер гражданин Украины. Прибывшим на место спасателям не удалось реанимировать его.

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