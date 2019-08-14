В случае отсутствия активных действий по защите со стороны адвоката приговор могут отменить. К таким выводам пришли в Верховном суде в постановлении от 13 июня по делу № 607/9498/16, передает Юрлига.

Отмечается, что решением местного суда, оставленным без изменений апелляционным судом, лицо было осуждено по ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 2 ст. 258-5 УК (финансирование терроризма).

В кассационной жалобе защитник, в частности, ставил вопрос об отмене обжалуемых судебных решений и закрытии уголовного производства. Указывал, что определение следственного судьи о розыске подозреваемого исполнялась формально, что привело к незнанию его подзащитного о существовании уголовного производства против него вплоть до вынесения приговора. Подчеркивал, что лицо не было должным образом поставлено в известность о датах рассмотрения уголовного производства в отношении него. Указывал на формальное присутствие защитника Федчишина Г. С. на судебном заседании, фактически соглашавшимся со стороной обвинения.

ВС частично удовлетворил жалобу, приговор местного суда и определение апелляционного суда отменил и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции, учитывая следующее.

Ключевое значение в заочном рассмотрении дела имеет уведомление лица об открытии уголовного производства в отношении него. Уведомление должно быть сделано официально.

Согласно материалам дела указанное требование закона не было соблюдено.

Во исполнение требований закона относительно обязательного участия защитника в специальном судебном производстве, органом досудебного расследования был назначен защитник Федчишин Г. С.

Вместе с тем, по звукозаписи судебных заседаний можно понять, что защитник Федчишин Г. С. лишь формально присутствовал в судебных заседаниях. Он не заявлял никаких заявлений или ходатайств, направленных на защиту лица, соглашался со всеми ходатайствами стороны обвинения, в связи с чем судебное рассмотрение было неполным, односторонним и предвзятым, что привело к нарушению принципа состязательности.

Несмотря на ненадлежащее уведомление подзащитного о дате и времени судебных заседаний, защитник не отрицал против осуществления специального судебного производства.

Кроме того, в судебных дебатах защитник Федчишин Г. С. отметил, что ему трудно выразить свое мнение по поводу виновности или невиновности лица, поскольку последнего нет в заседании. Также просил, чтобы если суд в совещательной комнате придет к выводу о виновности лица в совершении инкриминируемых преступлений, назначить наказание с применением ст. 75 УК.

Кроме того, представитель защиты не встречался с подзащитным в течение досудебного следствия и судебного разбирательства, не согласовывал с ним линию защиты от обвинения, не принимал никаких действий по защите обвиняемого, не заявлял ни одного ходатайства во время досудебного и судебного следствия. В ВС это посчитали существенным нарушением уголовного процессуального закона и нарушением права на защиту, из-за чего суд не смоуг принять законного и обоснованного решения.

Ранее сообщалось, что суд решил, что доход от авто не может стать поводом сохранить права, если правила нарушены.

Также мы писали, что за комментарии адвокатов в адрес коллег на Facebook могут отправить под суд.