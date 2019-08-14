В Умани Черкасской области 14 августа неизвестные обстреляли автомобиль, принадлежащий сотрудникам Уманьского национального университета садоводства. Об этом со ссылкой на собственные источники передает "Криминальная Украина".

Как сообщается, инцидент произошел около половины четвертого ночи. В это время автомобиль "Peugeot", принадлежащий семейной паре преподавателей вуза, был припаркован во дворе частного дома, где проживает семья.

Группа неизвестных обстреляла машину из автоматического оружия. Ее владельцы не пострадали. А правоохранители изъяли с места преступления 36 гильз калибра 7,62 мм.

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