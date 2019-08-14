Кабмин назначил денежную помощь переселенцам-пенсионерам и студентам, а также повысил размер выплат для семей с детьми-инвалидами. Соответствующее постановление "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 г. № 505 и № 509" правительство приняло на заседании сегодня, 14 августа, пишет Лига.

Постановлением предусмотрено:

урегулировать вопрос выплаты пособия лицам с инвалидностью I группы и лицам, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и требуют постоянной сторонней помощи;

дать право на получение пособия лицам, достигшим пенсионного возраста, и лицам, достигшим 18-летнего возраста и продолжающим обучение по дневной форме в заведениях образования;

повысить общий размер пособия, выплачиваемого на семью, в состав которых входят двое и больше лиц с инвалидностью (детей с инвалидностью).

Ожидается, что реализация положений постановления даст возможность усилить социальную защиту внутренне перемещенных лиц и обеспечить адресность предоставления пособия.

Напомним, что в Украине сократилось количество официальных переселенцев с Донбаса и Крыма по сравнению с прошлым годом.

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