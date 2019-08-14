Кабинет министров Украины изменил порядок выплаты жилищных субсидий, согласно которому получатель сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты. Решение было принято на заседании в среду, 14 августа.

При этом информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд передаст автоматически. И такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

В документе не указано, какие именно финучреждения следует считать уполномоченными на выплаты.

Вероятнее всего, речь идет о банках, которым Минфин разрешил выплачивать украинцам пенсии, таких учреждений насчитывается 38: Укрэксимбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Альфа-банк, ОТП Банк, банк "Альянс", банк "Львов", Индустриалбанк, МТБ Банк, "Пивденный", Полтава-банк, ПУМБ, банк "Грант", Юнекс Банк, Коммерческий индустриальный банк, Universal Bank, Радабанк, банк "Восток", Мотор-банк, Аккордбанк, Кристаллбанк, банк "Сич", "Клиринговый Дом", Метабанк, МИБ, Правэкс-банк, ТАСкомбанк, Укрстройинвестбанк, Акцент-банк и Агропросперис Банк.

С марта 2019 года украинцам начали выплачивать субсидии "живыми" деньгами. Первыми помощь получили пенсионеры, так как деньги им начислялись вместе с пенсией, с каждого 3-го числа. Министерство соцполитики обязано перевести деньги для начисления субсидий Пенсионному фонду до 27 числа каждого месяца, если пенсионер получает деньги в первых числах.

Остальные жители страны получали "живые" деньги в Ощадбанке, имея при себе паспорт и идентификационный код.

Напомним, что в Украине остаток немонетизированной субсидии будет возвращаться в бюджет.

Также мы писали о том, что в Кабмине урезали субсидии на оплату коммуналки на 13 миллиардов гривен.