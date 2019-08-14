Прокуратура Киева сообщила о подозрении владельцу моторной лодки, в результате действий которого погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Как установило следствие, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения вел лодку, на борту которой находились пассажиры.

"Осуществляя движение по реке Днепр (между мостом "Метро" и мостом "Патона"), владелец лодки совершил на большой скорости опасный маневр в сторону яхты, которая двигалась по левому борту, в результате чего случилось столкновение двух лодок", - говорится в сообщении.



В результате удара пассажир моторной лодки получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался.

Затем мужчина попытался скрыться с места преступления, чтобы избежать ответственности за преступление, однако его задержала полиция речного порта "Киев".

"По результатам проведения комплекса следственных действий и на основании судебной водно-транспортной экспертизы, владельцу моторной лодки сообщено о подозрении по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 291, ч. 3 ст. 135 УК Украины (нарушение действующих на транспорте правил и оставление в опасности лица, что повлекло ее смерть). Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

В данный момент продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что под Киевом второй день ищут без следа пропавших на моторной лодке трех товарищей.

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