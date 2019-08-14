Подготовительная депутатская группа утвердит количество парламентских комитетов на заседании в четверг, 15 августа. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом председатель группы Дмитрий Разумков заявил на брифинге 14 августа.

Кроме количества комитетов, будут обсуждаться их названия и задачи.

"Завтра на заседании подготовительной депутатской группы мы утвердим количество комитетов, их названия и предмет видения и уже после этого мы будем обращаться к нашим коллегам, чтобы они предлагали народных депутатов в состав этих комитетов", - сказал Разумков.

Политик также рассказал, что к сегодняшнему дню поступили предложения создать 22 комитета. А дискуссия насчет организации комитета по вопросам спорта оставлена на четверг, так как сегодня не удалось достигнуть консенсуса по этому вопросу.

По словам Разумкова, на заседании подгруппы по комитетам в среду было предложено название комитета, который будет заниматься вопросами деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма. На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о создании нового комитета, Разумков ответил: "Это расширения полномочий комитета по вопросам прав человека".

Напомним, сегодня состоялось второе заседание подготовительной депутатской группы в Верховной Раде. "Страна" освещала дискуссию по поводу комитетов на этом заседании.

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